¡ÖÄ®¤¬¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¤Ë¡Ä¡×¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿¥¬¥¶¤Îµç¾õ ¡Èµ²²î¤Ï90Ëü¿Í¤Ë¤â¡É »Ù±çÊª»ñ¤ò¶õÃæÅê²¼¤âÂ³¤¯¿©ÎÁÉÔÂ
µ²²î¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¶õ¤«¤éÊª»ñ¤òÅê²¼¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¥è¥ë¥À¥ó¤Î¶õ·³´ðÃÏ¡£Ãóµ¡¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¢Á÷µ¡¤Ë¼¡¡¹¤ÈÊª»ñ¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö±ü¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥ë¥À¥ó·³¤ÎÍ¢Á÷µ¡¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥¬¥¶¾å¶õ¤Ø¤È¥Õ¥é¥¤¥È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¶õÃæ¤ÇÅê²¼¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ò¥¬¥¶¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×
ÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Êµ²²î¤Ë¶ì¤·¤à¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë»Ù±çÊª»ñ¤Ç¤¹¡£¥³¥á¤ä¾®Çþ¡¢Æý»ùÍÑ¤Î¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Êª»ñ¤Ë¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥è¥ë¥À¥ó·³¤Ë¤è¤ë¶õÃæÅê²¼¤ÎÆ±¹Ô¼èºà¤òÆÃÊÌ¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¾å¶õ¤«¤é¥¬¥¶¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î·úÊª¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿¥¬¥¶¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÄ®Á´ÂÎ¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÊª¤¬¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ÎÇË²õ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿ÓÂç¤ÊÇË²õ¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¬¥¶Æþ¤ê¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾å¶õ¤«¤é¼èºà¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶¿¯¹¶Á°¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·úÊª¤¬Êø¤µ¤ì¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤ÏÎØ³Ô¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÐ¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¡¢³¥¿§¤Î´¤ãª¤ÈÃã¿§¤¯´¥¤¤¤¿ÃÏÌÌ¤À¤±¤Î¿§¤ò¼º¤Ã¤¿¥¬¥¶¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥ë¥À¥ó·³¤Ë¤è¤ë»Ù±çÊª»ñ¤ÎÅê²¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö90Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬µ²²î¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¥¬¥¶¤Î½»¿Í¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¿©ÎÁ¤Ê¤É¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÀÆ¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿Êª»ñ¡£¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬³«¤¡¢ÃÏ¾å¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Åê²¼¤µ¤ì¤¿Êª»ñ¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬»¦Åþ¤·¡¢Ã¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¡Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿©ÎÁ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶½»Ì±
¡Ö»ä¤Ï9¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Ä«¤Î6»þ¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë²¿¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µ¼Ô
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¶õÃæÅê²¼¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÂçÉý¤Ë»Ù±ç¤ÎÀ©¸Â¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢Í£°ì¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
º£²ó¡¢¥è¥ë¥À¥ó·³¤¬Åê²¼¤·¤¿¿©ÎÁ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ8¥È¥ó¡£¤¿¤À¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½»¤à¥¬¥¶¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë1Æü2000¥È¥ó¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ëº£·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢Åê²¼¤µ¤ì¤¿Êª»ñ¤¬Ä¾·â¤·¡¢15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¶Åö¶É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊª»ñ¤ÎÅê²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ23¿Í¤¬»àË´¡¢124¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Ï¿©ÎÁÉÔÂ¤¬Ãø¤·¤¯¡¢²î»à¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÊª»ñ¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÈÂÆþ¤òº£¤âÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤Ï°ÍÁ³¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
