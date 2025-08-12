須田亜香里「夢だった名古屋港水族館デートが叶った日」美背中全開キャミワンピ姿に「綺麗」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】元SKE48の須田亜香里が11日、自身のInstagramを更新。名古屋港水族館での様子を公開した。
【写真】須田亜香里、美背中全開のキャミワンピ姿
須田は「夢だった名古屋港水族館デートが叶った日 みんなとテレビ塔でみんなで集合写真撮って、熱田神宮で一緒に参拝して みんなと名古屋でやりたいことたくさんできて本当に幸せでした」とコメントし、ファンとのツアーで名古屋港水族館を訪れた際の、キャミソールワンピースから美しい背中が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美背中」「綺麗」「想像以上」「二度見した」「スタイル抜群」「名古屋いいね」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆須田亜香里、美しい背中を披露
