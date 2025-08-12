「うそー!?」“ゆきぽよ妹”と“渡辺美奈代Jr.”が初デートで急接近！「このまま手をどうするの…？」

テレビ朝日アナウンサーの田原萌々とABEMAアナウンサーの瀧山あかねが見届け人を務め、スマホもケータイもなかった時代のデートをすると恋は深まるのかを検証する恋愛バラエティ『ラブタイムトラベル』。

8月11日（月）に放送された同番組では、ゆきぽよの妹でモデルのゆみちぃと渡辺美奈代を母にもつタレントの矢島名月（なづき）、タレントの入山七菜（なな）と俳優の皆瀬翔（しょう）の2組の男女の“初デート”が描かれた。

1日の終わりに急接近したゆみちぃとなづきに、VTRを見ていた田原アナと瀧山アナもドキドキが隠せない様子で…。

【映像】「そんなのされたの初めてなんだけど」ゆみちぃが顔を輝かせたサプライズ

前回の放送では、お互い顔を知らない男女がスマホなしで、地図と駅の伝言板を頼りに出会うまでに密着。女性2人が待つ待ち合わせ場所に先に到着したなづきが、デート相手にゆみちぃを選ぶところまでが描かれた。

その後、ゆみちぃとなづきは鎌倉の街を散策。甘味処に入った2人は、同じかき氷をつつきながら「なんでゆみなの？」「自分の第一印象はどうだった？」など初々しい会話を交わす。なづきに自分が現れたときの印象を聞かれたゆみちぃは、「超恥ずかしいね」と照れながらも「“よろしくお願いします”したときに選ばれたのは嬉しかった」と笑顔を見せた。

日が暮れた頃、2人は浜辺を訪れる。砂浜に降りる急な階段で、ごく自然に手を繋ぐと、見届け人の田原アナと瀧山アナは「うそー!?」「やるねえ」「このまま手をどうするの？」と色めき立っていた。

「楽しかった」と1日のデートを振り返ったあと、「ゆみと一緒にしたいことがあるんだけど」と切り出したなづき。そこで取り出したのはレトロなカセットプレーヤーだった。「ゆみと一緒に聴きたい曲を入れてるから一緒に聴こう」というなづきに、ゆみちぃも「そんなのされたの初めてなんだけど」と嬉しそうに返す。2人は砂浜に座りながら、ひとつのヘッドフォンを共有して松田聖子の『青い珊瑚礁』を聴き始めた。

するとなづきは「手握っていい？」とゆみちぃの手を取る。ここでも見届け人の2人は「えーなに!?」と興奮した様子。初デートで手を握り合い、年代物の音楽プレーヤーで同じ曲に耳を傾ける2人に「映画のワンシーンみたい」との感想も漏れていた。