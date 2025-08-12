７月米ＣＰＩはインフレ加速の見方が優勢 ＦＲＢは慎重姿勢を保つか＝ロンドン為替 ７月米ＣＰＩはインフレ加速の見方が優勢 ＦＲＢは慎重姿勢を保つか＝ロンドン為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

７月米ＣＰＩはインフレ加速の見方が優勢 ＦＲＢは慎重姿勢を保つか＝ロンドン為替



７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、市場予想ともに前年比で２．８％の上昇が見込まれ、６月の２．７％からわずかにインフレが加速すると見込まれている。コアＣＰＩ（食品・エネルギー除く）も前年比３．０％上昇と６月の２．９％から加速、2０２５年上半期で最も高い伸びとなる見通しになっている。前月比では総合CPIが０．２％、コアＣＰＩが０．３％の上昇が予想されている。



インフレ加速の主因は、トランプ関税が消費者向け価格に転嫁されていることが指摘される。特に家具、衣料品、レジャー用品の価格上昇が影響している。新車価格の下落という要因もあるが、中古車価格や航空運賃の上昇が相殺し、物価全体の押し上げ圧力は根強い。一方、サービス分野のインフレは鈍化傾向が見られ、今後の持続性が重要な焦点となっている。今後の航空運賃と宿泊費の上昇を警戒する声もでている。



市場関係者は、これらのＣＰＩ動向が９月の米ＦＲＢによる利下げ判断に大きく影響すると見ている。インフレが予想以上に強ければ利下げの可能性は後退し、米長期金利の上昇やドル高・株安の動きが想定される。逆に予想を下回れば利下げ期待が高まり、ドル安・株高・債券価格の上昇が予想される。予想通りであれば市場反応は限定的となり、ＦＲＢは慎重な姿勢を保つ公算が大きい。



足元のマーケットでは、欧州株や米株先物は概ね堅調に推移している。しかし、米ＣＰＩ結果を見極めたいとして、為替市場では様子見姿勢がとられている。



USD/JPY 148.24 EUR/JPY 172.22 EUR/USD 1.1617

外部サイト