2つの新色モス・グリーンとサンド・シェル

KEFは、LS50シリーズのスピーカー「LS50 Wireless II」と「LS50 Meta」に、2つの新色モス・グリーンとサンド・シェルを追加する。価格(ペア)は、LS50 Wireless IIが363,000円、LS50 Metaが187,000円。KEF Music Galleryと公式オンラインストアで8月12日より先行発売を開始する。一般発売は8月22日。

モス・グリーンとサンド・シェルの新たな2つのカラーは、「KEFのミニマリズムの理念を体現しており、音響の精密さと穏やかさ、集中、バランスが融合したサウンドをお届けする。モス・グリーンは落ち着きのあるアーストーンを演出し、サンド・シェルは、その温もりでリラックスな空間を作り出す」という。

LS50 Metaは、パッシブスピーカー。Metamaterial Absorption Technology搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを携えている。

LS50 Meta

LS50 Wireless IIは、ストリーミング再生にも対応したワイヤレスアクティブスピーカー。AirPlay 2やChromecast などにも対応。TVやゲーム機器、レコードプレーヤーを有線接続することもできる。

LS50 Wireless II