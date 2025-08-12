『あんぱん』”ある人”たちが柳井家にやって来る 第98回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第98回（13日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に大きな変化！ ネット「マジ!?」「二度見した」
前回は、仕事のスケジュールで埋められた黒板を見て、声を弾ませるのぶ（今田美桜）。だが嵩（北村匠海）にそんな仕事はなく、ため息をつくばかり。一方、のぶは鉄子（戸田恵子）から思いもよらない言葉を告げられる。数日後、のぶは登美子（松嶋菜々子）の家を訪ねる。忙しい嵩に余計な心配をかけたくないと話すのぶだったが、登美子から意外な言葉が返ってきて、のぶは肩の力が抜ける。
今回は、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。それから７年の歳月が流れ――、未だ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、いせたくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来る。２人は嵩にミュージカルの舞台美術を手掛けてほしいという。自信がないと弱腰の嵩だったが、のぶに「たっすいがーはいかん」と背中を押され、翌日稽古場を訪ねる。
