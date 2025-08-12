¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂáÊáÊóÆ»¤ËÀ¼ÌÀ¡ÖÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡²ñ¼Ò»ñ¶â¤«¤é800Ëü±ß¤òº¾¼è¤«
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥â¥Æ´é¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¶»ÈÄ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡È¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É22Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸æÊó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ2024Ç¯6·î¤ËÊÀ¼Ò¤òÈï³²¼Ô¤È¤¹¤ëÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤è¤ê·º»öºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¬³«»Ï¤¹¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¸æ¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤ä¤ÞËÜ¿Í¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ËËÍ¼«¿ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃË¤Ï¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥â¥Æ´é¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¶»ÈÄ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡È¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡É22Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸æÊó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ2024Ç¯6·î¤ËÊÀ¼Ò¤òÈï³²¼Ô¤È¤¹¤ëÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ËËÍ¼«¿ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃË¤Ï¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£