丘みどり、退院を報告「しばらく安静な生活が続きますが」感謝つづる
歌手の丘みどり（41）が12日、自身のブログで退院したことを報告した。
【写真】3歳娘とのオフショット公開に「ミニみどりさん似てる」
丘は8月10日に、入院中であることを報告。「悪さをしていた物を喉から取っただけ」などと説明し、明るい様子を伝えていた。
きょうのブログで「本日無事に退院できました！しばらく安静な生活が続きますが両国コンサートを万全な状態でできるようしっかり頑張ります！！」とコメント。「入院中、皆さんのSNSを見たりお手紙を読んだり今まで時間がなくてなかなかできなかった事もできたし 病院の方々にも本当によくしていただき安心して過ごすことができました」などと感謝を伝えた。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生した。
