『今日好き』夏休み編第3話 途中合流した男子がモテすぎて“スター状態”に「ぶちかまします」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は11日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の第3話を放送した。
【写真】気になる相手と見つめ合う“おひなさま”
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
今シーズンは、オーストラリア最大の観光保養地としても有名なゴールドコーストを舞台に、るい、しゅん、せり、いおう、しおんの男子メンバー5人と、ひなの、ねね、りのん、ゆま、すみれ、ひなの女子メンバー6人が参加。今回は旅の期間が3泊4日で、最終日に女子が告白するルールとなる。
第2話のラストで『ドンタン編』から継続参加となったきんごが登場すると、スタジオからは「モテきんご来たか！」との声が上がるほど、女子たちは大盛り上がりの様子。早速りのんが2ショットに誘い出し、「ドキドキする、来てほしかった」と想いを伝えると、きんごも「最初にパッと（みんなを）見た時、りのんちゃんがいてうれしかった」と笑顔をこぼす。
第一印象では「りのん・ひなの・ねね」の3人を挙げ、「笑顔がかわいくて清楚な子がタイプ」と語ったきんご。それを聞いたりのんも、「今まで恋愛の話があまりできなかったから、ちゃんと向き合ってみたかった」と素直な思いを明かす。2人で照れ笑いを交わす様子に、スタジオからは「なにこの雰囲気〜」と声が漏れる。その後、ねねもきんごを誘い、2ショットへ。「めっちゃドタイプ！」とストレートに伝えるねねに、きんごも「第一印象に入ってる」と話し、きんごを中心に恋模様に動きが。インタビューで「マリオでいうスター状態。ぶちかまします」と話すきんごに、ノンスタ井上も「めっちゃ強いやん！」とツッコむなど、今後の展開に注目が集まる。
