「ドイツの本場ソーセージも食べたかった」…御嶽海、王鵬、高安ら「万博場所を堪能！」人気力士の肉声

８月３日に大阪市内でおこなわれた「大阪関西万博場所」で、日本文化の象徴、大相撲の魅力を振りまいた力士たち。

現在、相撲界には、横綱・豊昇龍を筆頭にモンゴル出身力士が20人、その他、ウクライナ（幕内・安青錦、獅司）、カザフスタン（幕内・金峰山）、ロシア（幕内・狼雅）、中国（十両・大青山）など、外国出身の力士が多数いる。

「外国由来の力士」だと、さらに多い。

有名なのが、フィリピン出身の母を持つ、元大関の幕内・御嶽海だ。夏場所は約10年ぶりに十両に番付を下げたものの、１場所で幕内に復帰した名古屋場所では、初日から６連勝。４回目の優勝の可能性を感じさせる活躍を見せた。御嶽海が話す。

「（名古屋場所が）好調な理由？ 特にないんだけど、肩のケガがよくなってきたからかな？ 子どもの頃、フィリピンで育ったから、暑いのは得意。でも、今年の夏の暑さは、フィリピン以上かも……」

「人が多いところが苦手なんですよ」

猛暑続きに顔をしかめつつも、差し入れのパンをパクリ。

「フィリピン館があるみたいだけど、万博巡業が終わったら、次の土地（岐阜市）に移動するので、行けなくて残念！ でも、万博が開催しているうちに、足を運んでみたい」

と、再訪を誓っていた。

幕内・王鵬も、このところ力を付けてきている１人。王鵬の祖父は、元横綱・大鵬。北海道出身の大鵬は、父がウクライナ出身。その血を受け継いでいる王鵬の肌も、透き通るほど白い。

「自分は人が多いところが苦手なんですよ。万博会場は海に面しているから、海風が気持ちいいですね」

普段から水族館巡りなどを趣味としている王鵬は、休憩時間に海の雰囲気を堪能していた。

万博場所から始まる夏巡業に参加する力士は、基本的に幕内力士とその付け人たちだ。今回、豊昇龍（８月７日より合流）や人気の宇良、遠藤らが休場したため、繰り上がりで十両から参加したのが、十両・白鷹山だ。

「久しぶりに参加した巡業で万博に来られたのはラッキーですね。肉、特にシュラスコが好きなので、個人的にはブラジル館に行ってみたかった。あと、ドイツの本場ソーセージも食べたかったですね。今年10月のロンドン巡業は（十両力士なので）参加できませんが、来秋のフランス・パリ巡業は、ぜひ幕内力士として出たいですね！」

と、今年中の新入幕を視野に入れていた。

「大関に復帰したい」

春場所は大関（当時）・大の里と優勝争いを演じ、小結に復帰。夏場所は６勝（９敗）と負け越しながら、小結に留まった35歳の郄安。そうした幸運を背に、名古屋場所でも６日目まで５勝１敗と、前半戦を引っ張った。

「今でも、『大関に復帰したい』という目標を持って、生活のすべてを相撲に捧げています」

入門したての頃は、相撲部屋での生活に耐え切れず、何度も脱走した過去がある。フィリピン料理店を営む茨城県内の実家に、歩いて帰ったこともあった。母の作るフィリピン料理を食べ終わると、父が車で千葉県・松戸市の鳴戸部屋（当時）まで連れていき、師匠と兄弟子に平謝りするという日々が続いた。

「ホント、最初の２年間は相撲に身が入っていない『甘ちゃん』でした。実は、僕が15歳で入門した’05年は、名古屋で『愛・地球博』をやっていたんです。（鳴戸部屋の）名古屋宿舎が長久手にあって、万博会場が近かったので、名古屋場所後の休みの時、同期生たちと万博に行って、いろんなパビリオンを巡ったんです。

あれから20年。その時は、明日のことさえ見えなくて、まさかこの年（35歳）まで相撲を取っているなんて考えもしなかった。今回の大阪・関西万博は感慨深いです」

と、振り返る郄安。

腰に爆弾を抱えていて、夏巡業は途中から休場となったが、９月の秋場所でも上位陣を苦しめる相撲を取ってほしい。

取材・文：武田葉月（ノンフィクションライター）

山形県山形市出身。大学卒業後、出版社勤務を経て現職へ。おもに相撲を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）など。