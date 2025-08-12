『今日好き』夏休み編第3話 恋愛チェックリスト持参で“おひなさま”が大興奮「結構好きです!!」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は11日、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の第3話を放送した。
【写真】“おひなさま”が思いを寄せる相手と密着デート
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
今シーズンは、オーストラリア最大の観光保養地としても有名なゴールドコーストを舞台に、るい、しゅん、せり、いおう、しおんの男子メンバー5人と、ひなの、ねね、りのん、ゆま、すみれ、ひなの女子メンバー6人が参加。今回は旅の期間が3泊4日で、最終日に女子が告白するルールとなる。
女子メンバーが花瓶から花を引き、1本だけある赤い花を引いたメンバーが気になる相手を誘えるというルールのもと、今回“特別な朝デート”の権利を手にしたのは、すみれ。迷わずいおうを指名し、2人はヘリコプターでゴールドコーストの街並みを上空から眺める絶景デートへ向かう。すみれは「もっと話したいと思ってた」と話し、「優しいしゃべり方がいいなと思って」と第一印象で気になっていたことを伝える。これに対して、いおうは「昨日はひなのちゃんだったけど、すみれちゃんの良さを知って気になる存在になった」と率直に心の変化を語り、気持ちが揺れ始めていることを明かした。
朝デート後、一行は3組に分かれてグループ行動を取ることに。行き先はそれぞれ、人気遊園地でのデート、ゴールドコーストでのショッピングデート、貸し切りバスでの市内観光の3ルート。グループ行動をかけた男子の“ぐるぐるバット対決”では、るいとせりが勝利。るいはひなのを、せりはひなを指名し、それぞれ希望したデートへ。
ひなは「ショッピングモール行きたかった！誘ってくれてうれしい」と大喜びでスタート。せりとひなのショッピングデートでは、服選びからアクセサリーまで、一緒にコーディネートを楽しむ。フルーツを選んで楽しむヨーグルト屋で、ひなは「今までの旅で一番楽しかった！」と笑顔に。「4回目にして初めての2ショット」と話すせりに「何やってるの？いつも（笑）」と即ツッコミを入れて、スタジオも笑いに包まれる場面も。「友達と思われたくない」と話すせりに対し、ひなは「友達感、全然ない。彼氏にしたい」と伝えた。
さらに、ひなは“恋愛チェックリスト”を持参し、せりに質問を投げかける。「アニメ見る？」「ゲームする？」などを確認し合い、同じゲームをしていたことが判明すると、一気に大盛り上がり。「ひなを笑わせてください」という無茶ぶりにも、せりが「かわいいよ」とまっすぐに見つめ、ひなも「反則だよ〜！」と照れ笑い。スタジオでは「この2人なんだって」との声も上がり、最後にはひな自身が「今までの旅で一番楽しかった！結構好きです!!」と大興奮の様子を見せた。
