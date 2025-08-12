格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年8月10日にユーチューブを更新し、「BreakingDown16.5」オーディションについて、「過去最悪レベルに面白くない」と酷評した。

「今のブレイキングダウンのファンたちに刺さっているのかな？」

「BreakingDown」は、人気格闘家・朝倉未来（33）がCEOを務めるイベントで、10日に都内で「BreakingDown16.5」が開催された。

これに先立ち、朝倉は9日に自身のユーチューブチャンネルで「オーディション」の模様を公開。動画は「ミニオーディション」と題し、朝倉と実業家の萩原裕介氏（42）が審査員を務めた。

過去に「BreakingDown」に参戦した経験を持つ寺田は、冒頭で「今回に関して、ぶっちゃけ言っていいですか？過去最悪レベルに面白くないかな」と切り出し、率直な感想を述べた。

「ブレイキングダウンのファンだから、こんなことは言いたくないけど。いろいろな意見があると思う。『過去のブレイキングダウンを見ているようで良かった』という意見があるけど、時代が進んでいるんです。昔のファイブ、シックスのブレイキングダウンの感じを出すというのが、今のブレイキングダウンのファンたちに刺さっているのかな？俺は正直刺さらなかった」

「溝口COOはノーボーダーで頑張ってください」

そして、運営サイドの思惑を推測し、こう続けた。

「たぶん（運営が）ニュースターを作ろうと思っているから、知らない人がたくさん出た。僕はブレイキングダウンが好きだから、オーディションも見るが、正直、今回はほぼほぼ（映像を）飛ばしていた。知っている人が出てるとか、ストーリーがある人を見ていたが、『結構ヤバいんじゃない？』というくらいのレベル」

寺田が唯一、評価したのが審査員を務めた萩原氏だ。「萩原さんが今回、瓜田（純士）さんのポストに座っていた。あれは華が増えてよかった」と評価し、「BreakingDown」のCOOを務める溝口勇児氏（40）に言及した。

溝口氏は、「BreakingDown」のオーディションで審査員を務めており、「BreakingDown16」のオーディションでは、参加者の瓜田純士から「お前いろいろ私物化してんじゃねえの」と詰め寄られる場面もあった。

これまで溝口氏に対して、忖度なしに意見してきた寺田は「朝倉未来と（萩原が）並んで新生ブレイキングダウンという感じがした。これからあれでいこう。すぐに溝口を外せ。溝口COOは（立ち上げたばかりの動画番組プロジェクトの）ノーボーダーで頑張ってください」と訴え、「とりあえず（BreakingDown）16.5を見ましょう」と締めくくった。

なお、「BreakingDown16.5」は、10日に都内で開催され、11試合が行われた。メインは、格闘技団体「RIZIN」に無断出場して「BreakingDown」を出禁となっていたとしぞうが、総合格闘家・竹見浩史郎と対戦し、1回26秒KO負けを喫した。