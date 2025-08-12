Ｅｎｊｉｎ、今期配当を2円増額修正

Ｅｎｊｉｎ <7370> [東証Ｇ] が8月12日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年5月期の上期配当を従来計画の13円→20円に大幅増額し、下期配当は従来計画の25円→20円に修正した。年間配当は従来計画の38円→40円(前期は38円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、事業基盤充実のため、業績動向および財政状況等を総合的に勘案しながら、配当による株主の皆様への利益還元に努めることを基本方針としております。2025年７月14日に公表いたしました「2025年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の「2026年５月期の連結業績予想」のとおり、今期の業績につきましては前期を上回るものと想定しております。2026年５月期の連結業績予想および財務状況等を勘案し、また持続的・安定的な配当を実施することを考慮し、2026年11月30日を基準とする剰余金の配当（中間配当）につきまして、１株当たり20円00銭、2026年５月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）につきまして、１株当たり20円00銭と予想を変更いたします。

