アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の蒼木柚が、8月1日のTOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）初日、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。加入からまだ7カ月。それでも新メンバーの言葉には、グループの将来を担う熱意が宿っていた。（「推し面」取材班）

「まだまだ、結果も経験も足りないです。でも、いま私がここで頑張れているのは、先輩たちが2年間かけて築いてきた“ベビブレ”というグループがあったから。土台がしっかりしていたからこそ、私はこうして挑戦できているんだと思います」

TIFへの出場がかなわなかった悔しさをにじませながらも、語られるのは先輩メンバーへの感謝の言葉。そしてその思いは、前へ進む原動力に変わっている。

「柚が入ってくれたから、グループがさらにパワーアップしたね”って言われたいんです。グループにとって、私がここにいる意味をちゃんと形にしたい。いつか『柚がいてよかった』って、ファンの方にもメンバーにも思ってもらえるように、この1年で結果を出したいと思っています。そして来年はもっと大きなステージにグループを連れていきたいです」

強くそう語れるのは、今いる場所に確かな信頼と愛情を持っているからだ。

「ベビブレのすごいところは、メンバー全員が心からこのグループを“好き”って言えること。そんな場所に自分もいられるのが、本当にうれしいし、幸せだなって思います」

その“好き”をもっと広げるために。まずは自分たちが楽しむことを忘れずに、ステージに立つ。その先に見据えるのは、グループとしての大きな目標だ。

「Zeppでのワンマンライブが、今の私たちの目標です。そして、さらに先には……私が初めてアイドルを知った原点、横浜アリーナでのライブ。ずっとその景色に憧れてきたから、いつかそこでワンマンができるグループになりたいし、私もその一員でいたいです」

始まったばかりの蒼木柚の物語。そのまなざしは、曇りなく未来を見つめている。