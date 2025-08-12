アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが自身のXで「幸運のタクシー」に乗ったことを報告しています。



【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 】鎮西寿々花さん “#幸運のタクシー” 「0.001%の確率らしく」フォロワーツッコミで訂正「ん？0.1%なのか」「とにかくすごいみたい！笑」





鎮西さんは「ちょ待って、、、、、、、」「0.001%の確率らしく」と、タクシーの運転手の方から渡されたと思われるカードの接写を投稿。そこには「7 / 6,000」と大書されていて、裏面には、このタクシー会社の「6,000台のうち7台しかない桜色の行灯」「奇跡の出会い」と案内されています。







鎮西さんは「宝くじ高額当選よりもすごいレベルらしい！」「きゃー！」と興奮。しかしその投稿にフォロワーから「0.1%ですね」など冷静な指摘が入りました。割って0.01で1%となるので、今回の数字から出る「0.0012」（小数点以下第5位四捨五入）は「0.1％」となり、鎮西さんは自身へのリプライで「ん？0.1%なのか、、、」「とにかくすごいみたい！笑」と、喜びを確かめています。









フォロワーからは、名古屋や京都でも走っている希少なタクシーの写真が送られたり、宝くじの当選確率と比べたり、鎮西さんの引きの強さにあやかりたい気持ちなど、様々なリプライが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】