aespa以来、約5年ぶりにSMエンターテインメントからデビューした8人組ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）が、池袋の街中で踊るダンス動画が公開。注目を集めている。

①夜の池袋で踊るHearts2Hearts ②③『SMTOWN LIVE』での集合ショット ④～⑧東京ドームで撮影！キュートな最新ショート動画

■Hearts2Hearts、夜の池袋の路地に降り立つ！

Hearts2Heartsは、8月9日、10日に東京ドームで開催された『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に出演。デビュー1年目とは思えぬダンスと歌声で会場を盛り上げた。今回の動画は、その滞在中に撮影されたようだ。

彼女たちが踊るのは、“踊る授業シリーズ”「本能寺の変」や「千利休」で知られるダンスパフォーマンスユニット・エグスプロージョンの「それ全然わかんない、意味が伝達してこない。」（2015年リリース）。

動画が始まると、Hearts2Heartsメンバーたちはピースポーズを決めながら斜め一列にずらりと列を作り登場。ステージではなく普通の街に、Tシャツにジーンズやショートパンツといったカジュアルな装いで現れた姿を見ると、改めてその抜群のスタイルに驚かされる。

最後は朗らかな笑顔を見せながらのかわいらしいダンスに、SNSでは「まさかの池袋に？！」「みんなスタイル良すぎ」「街にこんな可愛い子たちいたらびびるよね」「誰がこの曲選んだの笑」「懐かしい曲で踊ってるな」「連休の池袋に来たってこと？？」「ネタ系もこなせるとこ好き」など様々な感想が寄せられている。

他にも『SMTOWN LIVE』での集合ショットや、東京ドームで撮影されたショート動画を次々に公開しているので、合わせてチェックしたい。

■写真：Hearts2Hearts『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』衣装姿の集合ショット

■東京ドームで撮影されたHearts2Heartsのキュートな最新ショート動画