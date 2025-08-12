¶å½£¡Á´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÉü³è¡¡ºÆ¤ÓÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¡¡¤ªÊè»²¤ê¤Ï½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
16Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤ªËß´ü´Ö¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ²Å·¡£ÆüÃæ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤ê¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï½ê¡¹¤ÇÌÔ½ëÆü¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡£17Æü(Æü)°Ê¹ß¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¤Ç¤Ï°ìÃÊ¤È½ë¤µ¤¬Áý¤¹¡£ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¹ó¤Ê»Ä½ë¤Ë¡£
Á´¹ñÅª¤Ë»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤¡¡¤ªÊè»²¤ê¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò
16Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
17Æü(Æü)¤«¤é¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢°ú¤Â³¤À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤¡¢¸·¤·¤¤¡¢»Ä½ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤â18Æü(·î)¤È19Æü(²Ð)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬36¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
Åì³¤¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤ÏÏ¢Æü¤ÎÇ®ÂÓÌë¡¡¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤Ë¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤ËÃí°Õ
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤ÏÃë´Ö¤Î½ë¤µ¤¬»Ä¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡î¤ò²¼²ó¤é¤º¤Ë¡¢Ç®ÂÓÌë¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤âÌë¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¿²¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º½ë¤µÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
½½Ê¬¤Ë¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤À¤ë¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¢¿²¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£