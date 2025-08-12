毎日の移動がもっと快適に！【ザノースフェイス】のバックパックが収納力と背負い心地を両立してAmazonで販売中！
タウンもアウトドアもこれ一つ！【ザノースフェイス】のリュックが軽量かつ機能的でAmazonで販売中！
ワンデイハイクから日常まで、さまざまなシーンでの使いやすさを追求する、THE NORTH FACEの定番デイパック。背負い心地を進化させた背面構造は、通気性を確保しながら、快適なフィッティングで設計。フロントには縦型のダブルポケットを配備。メインコンパートメントには、効率的な荷物のパッキングが可能なスリーブを設け、第2コンパートメントには、整理整頓に便利なオーガナイザーを配置している。
コンパクトながら約20Lの容量を備え、通勤やデイハイクなど日常からレジャーまで幅広く活用できる汎用性の高い設計になっている。
通気性に優れたエアメッシュ構造の背面とショルダーハーネスが、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現している。
オーガナイザー付きのフロントポケットやサイドポケットを備え、細かな持ち物も整理しやすい機能的な収納力を持つ。
環境に配慮したリサイクルナイロン素材を使用し、耐久性と軽さを兼ね備えた日常使いに適したバックパックとなっている。
