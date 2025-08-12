演歌歌手の丘みどり（41）が12日までに自身のブログで、入院中であることを明かした。

10日の投稿で「日曜の病院は寂しくなるほど静か この地球から誰もいなくなったんじゃないか って真剣に思えるくらい静か。たまたまなんだろうけど 窓から見える景色にも 登場人物はゼロ。都会の真ん中なはずなのに ここは車の通る音もしない。え？みんなどこにいるの？笑」と記しつつ「そう、私は今入院中」と入院していることを明かした。

「こんなこと言うと 心配かけるだけだから 絶対言わないようにしようと思ってたのになぁ。ごめん。暇すぎた。笑」と丘。「ブログ更新したくても 何も変化のない日々過ぎて限界を迎えたのだ」とつづった。

「先に言っておきますが 絶対に心配しないでください！大袈裟じゃなく私はスーパー元気 悪さをしていた物を喉から取っただけそれだけの事だから本当に大丈夫！経過もとっても順調」とした。

「本当のこと言えたからなんかスッキリした。自分勝手かっ！笑 ということで、今月丘みどり生きてる？コンサートないし…大丈夫そ？と心配してくだっていたファミリーの方への個人的な報告でした」とつづった。

12日の投稿では、「娘との今朝のテレビ電話」と記し「ママ今日退院できるかも！この後の検査でお医者さんがいいよって言ったら退院するね」「たいいんとか私のわからない言葉使わないで 普通に、お家に帰るねっ。って言ってくれない？？」と愛娘とのやり取りを明かし、「いやいや、めっちゃ意味わかってるやん とツッコミました」としつつ「退院できますように」と記した。

丘は21年5月に一般男性との再婚と、第1子妊娠を発表。同年10月に第1子となる長女の出産を報告した。