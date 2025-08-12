【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）

【映像】大谷、42号直後のベンチでの様子

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。8回の第4打席で右中間スタンドへ豪快な42号ソロを放った直後、左手を気にする仕草を見せ、ファンから心配の声が上がった。

0-7と大差で迎えた8回、1死走者なしの第4打席。大谷はフルカウントからの6球目、89.5マイル（約144キロ）のカットボールを捉え、打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一発を右中間スタンドへと運んだ。今季4度目の3試合連続本塁打で、古巣エンゼル・スタジアムでは通算100本目。さらに42号は今季最長となる10試合連続安打の節目弾となった。

しかし、大谷は打った直後から左手を振る仕草を見せ、痺れが残っていたのか、ベンチに戻ってからも左手を気にする様子が続いた。この試合の実況を務めた田中大貴アナウンサーが「まだ左手を気にしていますね」と状況を伝えると、解説で元プロ野球監督の真中満氏も「あれはけっこう詰まってましたよね。あんだけ手を振っているくらいですからね」と指摘。

中継の視聴者からも大谷の一発に歓喜の声が相次いだ一方で、「左手大丈夫か？」「なんか手気にしてる？」「手が痺れたのか」「怪我したのか」「痛そう」「怪我せんで」など心配の声も続出していた。

この一発でドジャースは勢いづき、2死一、三塁のチャンスではマンシーの3ランで3点差まで詰め寄った。試合の流れを完全に引き寄せるには至らなかったものの、節目づくしの豪快弾となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）