女優の柏木由紀子(77)が12日、自身のインスタグラムを更新。日航機墜落事故で夫の坂本九さんを失ってから40年の歳月をつづった。



坂本さんは1985年8月12日、520人が犠牲となった日航ジャンボ機の墜落事故で帰らぬ人となった。事故から40年となったこの日、柏木は「無事に、40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と報告。２人の娘と愛犬とともに都内の坂本さんの墓参りに訪れた写真を投稿した。



続けて「40年を機にたくさんの取材や出演もありました。ベスト盤にはスーパーバイザーとして関わらせていただき いつにも増して忙しい夏となりましたが どれも坂本九のそばにいられる時間のようで楽しく過ごさせていただきました」と振り返った。



さらに「坂本九を知らない世代の方も多くなりましたが 坂本九をこれからの未来にも伝えるべく色々と企画していきますのでどうぞご期待ください」とつづり、「多くの方に支えらて、そして主人にもずっとずっと見守られて、40年と言う長い年月を歩いて来れたのだなとしみじみ思う40年目の夏です 感謝しかありません！この先の日々も大切に、主人の分も楽しんで、歩いて行きたいと思います」と感謝と決意の言葉で結んだ。



この投稿には「九ちゃんの40年の御冥福を心より心からお祈り申し上げます」「九さんの優しい歌声は、伝えていきたいです。由紀子さんも大好きです」「天国から見守ってくれています、どうか九ちゃんのぶんまで、長生きしてくださいね」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）