料理研究家の桜井奈々が10日に自身のアメブロを更新。大阪・関西万博で公式キャラクター『ミャクミャク』のグッズを大量購入したことを報告した。

この日、桜井は「行く数時間前までは、別にミャクミャクなんて、、興味ないし、、」「グッズとかいいや。みたいなはずが、、たった数時間でミャクミャクに取り憑かれた」と心境の変化を告白。「万博で自分を見失った42歳 謎の爆買い 第一弾」として購入したグッズを公開した。

購入品について「娘に買ったシナモン。サンリオコラボが可愛すぎてロックオン」と明かし「ルービックキューブ」「お菓子の詰め合わせ。缶可愛すぎる クリアファイルやキーホルダー」と写真とともに紹介した。

続けて、帰路の様子について「静岡で一休み。みかんゲット！！静岡にもミャクミャクいた」と報告。しかし、車に戻ると天候が急変したといい「動きだしたら豪雨 天井から雨漏りしないか、、絶妙な不安w」とユーモラスに明かした。

最後に「さー！あと3時間、、、ムリか。渋滞 とりあえずずっと食べてるw」とつづり、ブログを締めくくった。