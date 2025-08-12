レアルの新戦力マスタントゥオーノはヤマル型ではなく、ハメス型 17歳の才能にかかる期待「将来的にバロンドール候補になる可能性もある」
今夏にアルゼンチンの名門リーベル・プレートからレアル・マドリードへ移籍した17歳のMFフランコ・マスタントゥオーノ。右サイドからの仕掛けを得意とするレフティーアタッカーであり、17歳ながらアルゼンチン代表デビューまで果たしている。その経歴から、ライバルクラブのバルセロナでプレイする18歳のFWラミン・ヤマルと比較されることが増えるかもしれない。
しかしリーベル・プレートのユースチームディレクターを務めてきたガブリエウ・ロドリゲス氏は、ヤマル型の選手ではないと指摘。似ているタイプとして、レアルでもプレイしたコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスを挙げている。
「それでもフランコはマドリーのサポーターを魅了する存在となるだろう。将来的にバロンドール候補になる可能性もあると思うが、すぐにそうなるわけではない。時間が必要だね」（『MARCA』より）。
いきなりの大活躍は難しいかもしれないが、ポテンシャルは確実だ。若き名将シャビ・アロンソがどう育てていくかも注目で、将来的にはレアルをリードする存在となっていくかもしれない。