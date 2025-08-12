¡Ö¤ß¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¶»Ç®¡×¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤Î¡È¿è¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó³åºÓ
¶áÆ£(º¸)¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿²ÃÆ£¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡8·î9¡Á11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢¾¡¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¤È¡¢3Æü´Ö¤Ç2¥±¥¿¾¡Íø¥È¥ê¥ª¤ò°ìµ¤¤ËÇúÃÂ¤µ¤»¡¢2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö4¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®Ç·¤Î¡È¿è¡É¤Ê¹ÔÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î½Ð¤À¤·¤Ï¡¢²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£9Æü¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡£½é²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±þ±çÃÄ¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¶áÆ£¤Î32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦²ÃÆ£µ®Ç·¤¬¡È¿è¡É¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡±¦ÍãÀÊ¤Ë¥Á¥é¥Ã¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥í¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¾Â¼ó¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤·¤Æ¡È»þ´Ö²Ô¤®¡É¡£²Î¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾ìÆâ¤¬Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ð¤Ëº¸¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¾Ò²ð¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÂë¥Õ¥¡¥ó¤ä¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤òÂÔ¤Ä²ÃÆ£¤ÎÇØÃæ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æáã¤ì¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶»Ç®¡×¤Ê¤É¤È¡¢²ÃÆ£¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìîµå¡Ê89¡Ë¤ÎÆü¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¶áÆ£·ò²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸ÀµÚ¡£¡ÖÌîµå¤ÎÆü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤«Ìîµå¤Î¿À¤«¤è¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬Ìîµå¤ÎÆü¤È¤«±¿Ì¿¤À¤í¡×¡ÖÌîµå¤ò°¦¤·Ìîµå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÂçÌÀ¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]