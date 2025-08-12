「バチェラー4」休井美郷、夫の写真公開 夫婦で誕生日祝福「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が8月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫が作った韓国料理の手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の「バチェラー」美女、夫の写真公開
休井は「夫のお誕生日でした。私にとっても特別な日。穏やかで、心地いい毎日を一緒に重ねていきたいです」とコメントし、レストランで食事を楽しむ夫の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「幸せそう」「ほっこり」「微笑ましい」「お誕生日おめでとう」「仲良し夫婦」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
