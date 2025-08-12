平野ノラ、4歳娘リクエストのヘアアレンジ披露「最近はプリンセスモード」
【モデルプレス＝2025/08/12】お笑いタレントの平野ノラが8月12日、オフィシャルブログを更新。4歳の娘・バブ子がリクエストした“アリエル風”ヘアアレンジを公開し、反響が寄せられている。
【写真】平野ノラ、娘リクエストに応えたヘアアレンジ
平野は「いろいろ」と題してブログを更新。「世間では連休？明け？やっと！平日だわ〜」と切り出しながら、「今日はバブ子登園、髪の毛アリエルにして〜と最近はプリンセスモード！」と娘の“リクエストヘア”に応え、紫のゴムと貝殻モチーフのヘアアクセを用いた“アリエル風ヘア”を披露。「私は魔女ですって」と反応も明かした。
その後、娘を送り出し、「私はやっとお休み〜 なんだか久しぶりの1人時間！静寂〜優雅〜OKバブリ〜！」と、久々の“1人お茶タイム”に浸る様子とともに「久しぶりに1人でお茶してる〜ふぅ〜はじめてぬるめ注文 ライトホットって言うのね」と楽しんでいることをつづった。
また、明るくポップな衣装に身を包んだ平野が、番組スタッフと共に楽しげな笑顔を見せる出演中のラジオ収録ショットも多数公開。「あっという間で楽しかったわー！また近々、なすなかさんとお仕事です」と予告もした。最後には「今日は家の荒れてる部屋の片付けや締め切りの仕事をがんばって前倒しで終わらせたい！未来の自分労り〜バブ子がいたら絶対にすすまない仕事をやっつけまーす」とし、「忙しいと如実に部屋に出るね！」とコメント。「やっぴーな1日を」とおなじみの“ノラ節”で、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「1人の時間大切です」「育児＆家事＆仕事その他色々毎日多忙の中、頑張っていますね」「素晴らしいですよ！」「バブ子ちゃんかわいい」「ノラさんのブログで癒され元気で過ごしています」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平野ノラ、4歳娘のヘアアレンジ紹介
◆平野ノラの投稿に反響
