【モデルプレス＝2025/08/12】フリーアナウンサーの竹内由恵が10日、自身のInstagramを更新。娘の2歳の誕生日のための手料理を公開した。

【写真】竹内由恵アナ、アンパンマンのプレートを手作り

◆竹内由恵、手料理を披露


竹内アナは「はっぴばーすでー 娘の誕生日 2歳 アンパンマン大好きさっ子 しかし 某の定 ご飯は残した」とコメントし、アンパンマンのキャラクターをモチーフにした手作り料理が美しく盛り付けられたプレートを披露した。

この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素敵ママ」「想像以上」「クオリティ高い」「可愛い」「手作りすごい」などのコメントが寄せられている。

竹内アナは2019年3月に結婚し、同年9月にテレビ朝日を退社。2021年2月に長男、2023年8月に長女を出産した。（modelpress編集部）

