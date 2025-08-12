今からでも間に合う！お盆休みに大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントまとめ9選[2025年8月13日〜17日]
明日からのお盆休みも各地でイベントが続々開催予定。今回は2025年8月13日(水)〜17日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントをピックアップ！
【画像】お盆休みに大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントをまとめて紹介
■大阪お化け屋敷 〜漆黒の道化師〜 (イオンモール鶴見緑地 / 7月19日〜8月31日)
夏季限定のお化け屋敷第1弾。本格ホラー空間がこの夏イオンモール鶴見緑地に出現する。ある地方都市で、1年間に5人の子どもが失踪。共通していたのは「黒いピエロを3回見た」と語っていたこと。やがて町に噂が広がる「3度目に黒いピエロに会うと殺される」。歩いて進むウォークスルー型のお化け屋敷で、逃げ場のない緊迫感あふれるホラー体験が待ち受けている。
【大阪お化け屋敷 〜漆黒の道化師〜】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1/ 2025年7月19日(土)〜8月31日(日) / 11:00〜19:00(最終受付18:30) 混雑状況により整理券を配布する場合あり。整理券配布の場合は事前清算制 / 1200円
■赤レンガ Kid's Water PARK (イオンモール堺鉄砲町 / 7月26日〜8月17日)
小学生以下の子どもたちが思いっきりプール遊びを楽しめるウォーターパーク。2025年は開催期間を23日間に延長して、アトラクションの迫力もボリュームもスケールアップする。高さ7.5メートルを誇る大迫力のクジラスライダーをはじめ、かわいらしいシロクマのスライダー付きプール「シロクマコンボランド」、インパクト抜群のウォーターパイレーツなど、さまざまなウォーターアトラクションを体験できる。
【赤レンガ Kid's Water PARK】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地/ 2025年7月26日(土)〜8月17日(日) / 9:00〜12:00、13:30〜16:30(最終受付16:00) 当日8:30から受付開始。午前・午後の2回制※各回先着子ども300人 / 小学生以下500円。0歳児と付き添いの保護者は無料
■わくわく貯金箱づくり (イオンモール堺北花田 / 8月11日〜15日)
わくわく楽しい工作教室。粘土を使って、世界に1つだけのオリジナル貯金箱が作れる。制作時間は30分で気軽に参加可能(事前予約制)。完成した作品は、夏休みの自由工作やすてきな思い出として残すことができる。
【わくわく貯金箱づくり】イオンモール堺北花田 / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2025年8月11日(祝)〜15日(金) / 10:30〜16:30 各30分×12部の時間制。イベント参加には公式サイトから事前予約が必要。各回定員17人。定員数に空きがある場合は当日参加も可能 / 1回600円。イオンモール堺北花田公式Instagramのフォロー画面提示で100円引き。
■ジャンボ千本引き in 夏休み (イオンモール鶴見緑地 / 8月13日・14日)
イオンモール鶴見緑地に巨大な千本引きが登場。サーティワンアイスギフトカードやマクドナルドカードをはじめ、チョコクロ、お菓子の詰め合わせ、ブラックサンダーなど、子どもたちに人気の景品が盛りだくさん。ワクワクドキドキ、何が当たるかはヒモを引っ張ってからのお楽しみ。
【ジャンボ千本引き in 夏休み】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2025年8月13日(水)・14日(木) / 10:00〜17:00(最終受付16:50) 各日先着450人※景品がなくなり次第終了 / 入場無料 イオンモール鶴見緑地専門店で当日購入のレシート2000円分(合算可)と、イオンモールアプリ内のキッズクラブクーポンの提示が必要(1人1回限り)
■LaQハカセオレンジがやってくる！LaQ体験イベント (イオンモールりんくう泉南 / 8月13日・14日)
作り方を見ながら簡単なLaQの作品が無料で作れる体験イベント。15分から30分ほどで手のひらサイズのモデルを作ることができ、完成した作品は持ち帰ることができる。また、当日LaQを購入すると、1000円以上の購入者には非売品キットがプレゼントされる。3000円以上の購入で、LaQハカセがリクエストを聞いて、その場で作ったモデルをプレゼントしてくれる。
【LaQハカセオレンジがやってくる！LaQ体験イベント】イオンモールりんくう泉南 / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2025年8月13日(水)・14日(木) / 10:00〜17:00(受付終了16:30) 商品がなくなり次第終了 / 入場無料
■キミとアイドルプリキュア♪ ショー (イオンモール四條畷 / 8月14日)
テレビアニメ「プリキュアシリーズ」の最新作「キミとアイドルプリキュア」のキャラクターショー。キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュンと、怪人マックラダーが登場し、プリキュアたちが歌って踊って大活躍する元気いっぱいのステージショーを楽しめる。ショー終了後にはグループ撮影会が開催され、キュアアイドルたちと手持ちのカメラでひと組ずつ記念撮影ができる
【キミとアイドルプリキュア♪ ショー】イオンモール四條畷 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2025年8月14日(木) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 着席優先エリアでの観覧にはイベント参加券が必要。当日9:30より1F東入口にてすべての回(各回先着120人)のイベント参加券を配布※立ち見は自由に観覧可能 / 入場無料
■あかちゃんハイハイれぇす イオンモールカップ決勝 (イオンモールりんくう泉南 / 8月15日)
イオンモールりんくう泉南、和歌山、日根野の3会場で開催されたハイハイレースの決勝。予選を突破した60人のあかちゃんが大集合する。決勝はタイムアタックで勝敗が決定。笑いあり涙ありのあかちゃんハイハイれぇす イオンモールカップ決勝で、栄光の優勝に輝くのは果たしてどのあかちゃんなのか。
【あかちゃんハイハイれぇす イオンモールカップ決勝】イオンモールりんくう泉南 / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2025年8月15日(金) / 11:00〜、13:00〜 イベントに参加できるのは予選レースで1位になったあかちゃん(60人) / 入場無料
■お見送り芸人しんいち お笑いライブ (イオンモール茨木 / 8月15日)
「R-1グランプリ2022」のチャンピオンで、「水曜日のダウンタウン」などのバラエティ番組でも活躍中のお見送り芸人しんいちによるお笑いライブ。ギターのメロディにのせて痛快なネタを披露する。お笑いライブ終了後は、サインが当たるじゃんけん大会も開催される。じゃんけん大会には着席整理券持参の人のみ参加できる。
【お見送り芸人しんいち お笑いライブ】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2025年8月16日(土) / (1)11:00〜、(2)15:00〜 着座エリアでの観覧には整理券が必要。整理券は当日9:00より1FイオンスタイルB連絡口にてすべての回(各回先着50人)の整理券を配布※立ち見は自由に観覧可能 / 入場無料
■四国八十八ヶ所霊場 お砂踏み(イオンモール堺北花田 / 8月16日・17日)
約400年前に考案された四国八十八ヶ所霊場のお砂踏みを1日で体験できるイベント。高野山から持ってきた弘法大師ゆかりのお砂を踏みながらお参りできるほか、霊場の札所から住職を招き、霊場にまつわる話も聞ける。体験した人には結願証が渡され、オリジナル御朱印(有料)も用意されている。
【四国八十八ヶ所霊場 お砂踏み】イオンモール堺北花田 / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2025年8月16日(土)・17日(日) / 10:00〜18:00(8月17日は17:00まで) / 入場無料
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
