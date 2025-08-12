今夏にボルシアMGを離れ、オランダの名門アヤックスへと移籍した日本代表DF板倉滉。PSVから王座奪還を目指すアヤックスにとって、板倉は最終ラインの重要戦力となるだろう。



オランダ『Voetbal Primeur』は板倉を評価する声が多いことを伝えているが、例えばフォルトゥナ・シッタートに所属するFWカイ・シーアハウスだ。



同選手はフローニンヘン時代に板倉と一緒にプレイした機会があるが、板倉について「コウは優れた選手であり、パスの精度も高い。ゲームを読むのが上手く、ドリブルも恐れていない。足下の技術の高さはアヤックスにピッタリだと思う」と今回の移籍を評価する。





同じくフローニンヘンで板倉とセンターバックコンビを組んだこともあるウェッセル・ダメルスも「アヤックスならコウを上手く活かせるだろう。最終ラインの設定は高いけど、彼が苦労することはないと思う」とアヤックスでの活躍を確信している。さらにシャルケで板倉を指導したマイク・ビュスケンスもその才能を絶賛する。「彼を獲得しない理由など1つも思いつかないね。ゲームを理解し、メンタリティも優れている。ボールの扱いも上手く、ドリブル突破も狙える。もし私がアヤックスにいて、チーム強化へ1人獲得できるならばコウを選ぶね。彼と一緒に仕事ができたのは夢のようだったよ。彼がビッグクラブへ向かうことにも驚きはないし、アヤックスでの活躍を祈っている。アヤックスにとって素晴らしい補強だ。彼らは常にタイトルを狙って戦うクラブであり、コウはチームを王者へ導くはずさ」大絶賛のコメントが並ぶが、板倉はアヤックスを頂点へ導けるだろうか。チームは10日にリーグ開幕節でテルスターと対戦し、きっちりと2-0の勝利を収めている。幸先の良いスタートで、PSVとのバトルが楽しみだ。