えなこ、白×水色の“極小”ビキニで魅せる 「布面積小さすぎませんか？」「透き通る様な美しさ」と反響
人気コスプレイヤーのえなこが、12日までに自身のインスタグラムを更新し、布面積の少ないビキニ姿を披露した。
【写真】白×水色の“極小”ビキニショットを公開したえなこ
写真は、白を基調に水色のラインが入った水着に、マントのような変形ラッシュガードを羽織っており、夏らしい清涼感とフェチ感をあわせ持つ仕上がりとなっている。
えなこは投稿で、新作写真集『Sugarless』を発表。「コミケの新作！身体が主役のフェチっぽい作品です」と説明し、8月17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106」西2ホール・あ-43ab「えなこみゅ」で販売すると告知した。
このショットにフォロワーからは「ヤバっ！スゴくイイ！」「えなこさん透き通るような美しさですね」「神聖ささえ感じます！」「透き通る様な美しさで惚れ惚れします！」「布面積小さすぎませんか？」などのコメントが届いている。
