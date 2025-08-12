フジテレビ堀池亮介アナウンサー（29）が12日、インスタグラムを更新。妻の第1子出産を発表した。

堀池アナは昨年1月に一般女性と結婚したことを発表。そして「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と報告。「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました。

母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております」と感謝した。

堀池アナの父はサッカー元日本代表で93年に「ドーハの悲劇」を経験した堀池巧氏（59）。堀池アナは藤枝東を経て順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツマネジメント学科卒業。高校、大学ではDFだった。堀池アナには兄がいる。

