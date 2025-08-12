１１日に岩政大樹監督（４３）の解任を発表したＪ２札幌の石水創代表取締役社長（４３）が１２日、柴田慎吾新監督（４０）に交代した経緯を明かした。

札幌・宮の沢で行われた新体制初練習後に取材対応。１３試合を残しての監督交代という決断の理由を「今の１１位、勝ち点３４という結果」とした上で「戦術的な部分で、岩政監督が当初掲げていたミシャ（ペトロヴィッチ元監督の愛称）サッカーからの継承と前進という部分、攻守において他を圧倒する攻撃的サッカーということが表現されなかった」と、掲げたビジョンが未達成だったことを挙げた。

熟考は重ねてきた。７月１２日の磐田戦に１―５で敗れ、３週間の中断期間中に監督候補の１人と接触したことも明かした。しかし強化の最高責任者・竹林京介フットボール部長を含めた３者会談を同月１７日の練習再開前に行った際、岩政氏から「これからは攻撃的にいきます。システムを変えて攻撃的なアプローチをしていく」という言葉があったという。石水社長は「ここは信じて、３週間空けてからスタートダッシュを切れるように全力でサポートしようと決めた」と思い直し、手腕に託した。

再開戦となった８月２日の鳥栖戦は１―０で勝った。しかし石水社長は「中身は守備的になっていた」と内容を疑問視。加えて岩政氏が試合後の会見で「目指しているサッカーに近付きつつある」と発言したことで「認識のずれが大きかった」。同戦後に複数の選手から希望されて面談した際には「社長が目指しているサッカースタイルはどういうものですか」と問われ、意見も聞いた。「選手がやりたいサッカーができていない」という思いを感じ、監督交代に向けて調整を開始。９日の長崎戦に１―２で逆転負けしたことで踏み切ったが「あるいは引き分けでも今回の決断はしたと思います」と話した。

シーズン残り３分の１での指揮官交代。「迷いはすごくありました」と口にしたが「今の結果と将来のコンサドーレに向けて目指しているサッカーというところを色々比べて、未来を見据えて今決断しよう」と柴田新監督にタクトを託した。Ｊ未経験の指揮官に対し「難しい状況ではありますので全力でサポートしたい。Ｊ１昇格というミッションが達成できなかった場合でも、柴田さんのこれからの経験はクラブにとっても非常に大きな財産。どんな結果になろうとも、何らかの形で一緒にコンサドーレのためにやってもらいたい」と中長期的に支えていく構えを強調した。「私たちはＪ１昇格をあきらめてはいないので」。まずは１６日のホーム・秋田戦での２試合ぶり勝利へ、クラブ一丸となって戦う。