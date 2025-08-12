「悔しいな、とずっと思っていた」。モデルとしてデビュー後、役者の道を歩み始めるも、オーディションになかなか受からない不遇の時代を経験したさかたりさ。そんな彼女が現在放送中のドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）で、初の刑事役という大きなチャンスを掴んだ。「男負けしないように」と語る役柄には、特技のブラジリアン柔術で培った自信が活かされているという。永尾柚乃との意外な縁、そして「幸薄い役を極めたい」というユニークな今後の展望まで、じっくりと語ってもらった。

●天才子役・永尾柚乃とさかたりさの不思議な縁

――『誘拐の日』が放送されて、反響は届いていますか？

さかたりさ（以下、さかた）：第1話が終わった後に、最近連絡を取っていなかった友達からも連絡が来ました。たくさんの方が観てくださっているんだな、とうれしくなりました。

――初の刑事役ですが、出演が決まったときの気持ちは？

さかた：連ドラでは初めてこれほどメインの役に選んでいただいたので、本当にうれしかったです。もちろん今までドラマや映画で刑事役の方は観てきましたけど、実際に自分が演じるとなると「どうしたらいいんだろう」って。刑事についてあまり詳しくなかったので、まずは「どうやったら刑事になれるのか」というところからネットで調べました。

――役に合わせて、髪もバッサリとカットされたんですよね？

さかた：こんなに短くするのは初めてだったので、最初は少しだけ抵抗がありました。もともと切る予定はなくて、衣装合わせで「切りませんか？」という話になったんです。クランクインの2週間前くらいに決まったので、最初は「似合うかな？」「どうかな？」と不安でした。でも切ったら意外と周りからの評判がよくて、「切って良かったな」と（笑）。ドライヤーもすごく楽になりました。

――役を演じる上で、どんなことを意識していますか？

さかた：刑事課チームで唯一の女子なので、男負けしないようにちょっとサバサバした感じを意識しています。

――しゃべり方や立ち方も、普段とは変えている？

さかた：しゃべり方は少しだけ変えています。ただ、私はブラジリアン柔術をやっていて、もともと立ち方が男っぽいのでそれを活かすことにしました。今までの作品では女の子らしさを意識していたんですけど、今回は逆に意識しないようにしています。

――刑事課チームでの撮影が多いかと思いますが、ベテラン刑事を演じる江口洋介さんの印象はいかがですか？

さかた：ずっとテレビで観てきた“雲の上の存在”なので、最初は「しゃべるのも恐れ多い」という気持ちでした。でも、本当にフランクに話しかけてくださって、すごく優しいです。実は、父が江口さんの奥様のファンなんですよ（笑）。父は江口さんの奥様と同郷の熊本県出身で、高校生の頃から地元で有名な女の子だったらしいんです。そのときからのファンということで、すごく喜んでいました（笑）。

――まだ江口さんにはお伝えしていない？

さかた：はい、まだお伝えできていないです（笑）。

――若手刑事役を演じる佐藤寛太さんの印象はいかがですか？

さかた：たとえば農業だったり、いろんなことに興味がある方だなと思います。毎回、撮影には直接関係のない本をたくさん現場に持ってきて、読んでいらっしゃいますね。それから佐藤さんも格闘技をやっているので、その話で盛り上がったりもしました。刑事課チームには格闘技が好きな方が多いので、初日、2日目あたりはずっと待合室で格闘技の話をしていました（笑）。

――そんな刑事課チームということで、今回はアクションシーンもあるのでしょうか？

さかた：私もあると思っていたんですけど、ないんですよ（笑）。でも、刑事なのでかなり走り回るんですよね。「今までこんなに走ったことがない！」というくらい走るので、大変ですけど楽しいです。

――あらためて、『誘拐の日』の魅力について聞かせてください。

さかた：まず最初に韓国版を観させていただいたら、本当に面白くて。全12話を一日で観終わるくらいに引き込まれました。「これがどんなふうに日本版として出来上がっていくんだろう」と楽しみにしていたんですが、実際に台本を読むと、文化の違いによって韓国版から変わっているところもあったりして。ギャグの入れ方とかも含めて、すごく面白いなと思いました。

――誘拐された天才少女を演じる永尾柚乃さんのお芝居もすごいですよね。

さかた：本当ですよね。顔合わせのときに、永尾さんが「（制作陣から）『今までと違う姿を見せたいから、演じるな』と言われた」と話していて。「演じるな」ってどういうことなんだと思っていたんですけど、たしかに第1話を観て今までの永尾さんとは全然違うなと思いました。

――刺激を受けるようなことも？

さかた：実は3年くらい前のCMで、永尾さんが私の幼少期を演じてくれているんです。『ブラッシュアップライフ』（2023年／日本テレビ系）よりも前だったので、「あの永尾さんが、こんなに成長されて……」と感慨深いものがありますね（笑）。

――そんなご縁があったんですね。ここから物語も、回を追うごとに面白くなっていきそうです。

さかた：展開がとにかく早いので、ずっと集中して観ていないと置いてきぼりになっちゃうこともあると思います。でも、ヒューマンミステリーの中に、ときどきコメディ要素が入ってくるので、観ていて飽きないドラマになっていると思いますね。監督は「刑事課チームを『がんばれ！ベアーズ』みたいな凸凹チームにしたい」とおっしゃっていて。がんばっているけど、うまくいかない。そんなメンバーたちが、だんだんとチーム一丸となって真相に迫っていく姿を観てほしいです。

●ブラジリアン柔術に挑戦したことで得た自信

――モデルデビューから10年、役者デビュー7年目と伺いましたが、この世界を目指したきっかけは？

さかた：ずっとドラマっ子で、小さな頃から母と一緒にドラマを観ていました。15歳でモデルを始めて、当時からお芝居がしたかったんですけど、なかなか機会がなくて。17歳でやっときっかけをいただいて、最初は「お芝居って楽しいな」と思っていました。でも、とにかくオーディションに落ちまくる日々だったんですよね。「ああ、全然だめだ」と。そんな中で、ドラマとかを観ると同世代の方々が活躍されていて、ずっと「悔しいな」と思っていました。

――思い描いた理想とは違っていたと。

さかた：そうですね。大学生になると、年齢のこともあってますますチャンスがもらえなくなるのを感じました。でも、「たまたまチャンスがもらえたときに、準備ができていないとそのチャンスを無駄にしてしまう」と思って、いろんなお芝居のワークショップに行くようになりました。そこから、ちょっとずつ仕事をもらえるようにはなったけれど、それでもやっぱり思い描いていた理想像とは違っていて。お仕事を始める前に、「20歳のときにはこうなっていたい」とか、いろいろと考えていたんですよね。でも全然そこに追いつけなくて、どうしたらいいんだろうなぁと今でもずっと思い続けています。

――正解がないからこそ難しい世界ですよね。過去にはやめようと思うようなことも？

さかた：23歳のときに、やめようかなと迷った時期はありました。そのとき、1カ月間だけ中国に語学留学をしたんです。中国語がしゃべれるわけではなかったけれど、“自分探しの旅”という感じで。そのときに観た映画が、意味もわからないし、何をしゃべってるのかもまったくわからないのに、すごく面白かったんです。それをきっかけに、「やっぱりもう一回お芝居がしたいな」と思って帰国して、ご縁があって今の事務所に所属しました。

――中国への留学が、大きな転機になったんですね。今も中国語を勉強されている？

さかた：はい、今も勉強中です。まだそんなにしゃべれるわけではないんですが、いつかは中国の作品に出たいなと思っています。

――先ほど「ドラマっ子だった」というお話もありましたが、特に印象に残っているドラマはありますか？

さかた：役者になりたいと思ったきっかけが、『イタズラなKiss～Love in TOKYO』（2013年／フジテレビTWO）です。当時、学校に行きたくない時期が続いていて、その中で元気をもらえた作品ですね。

――ちなみに、出演者の方と現場でご一緒されたことは？

さかた：まだないんです。でも、この作品は未だに自分の中に残っているし、今でも観返します。そんなチームといつかご一緒できたらうれしいですね。

――ブラジリアン柔術についてのお話もありましたが、最初はどんなきっかけで？

さかた：当時所属していた事務所から「アクションができるようになったら強い。しかも普通のアクションではなく、ブラジリアン柔術と言えた方がみんなの目を引くから」と言われたんです。当時からアクションができたらいいな、とは思っていましたけど、「本格的に習いたい」とまでは考えていなくて。その中でブラジリアン柔術と言われたので、本当に行きたくなかったんです（笑）。「ちょっと体調が悪くて……」とか休む理由を探すほどだったんですが、2、3年通い続けていたら、その面白さに気づいて。そこからはハマっちゃって、自分からどんどん通ってますね。5年くらいやっていて、今も定期的に行っています。

――ブラジリアン柔術を習得されたことが、演技にも役立っている？

さかた：師匠が「強くなると自信も出てくるし、鍛えることによって姿勢もよくなる」とおっしゃっていて、たしかに自信もつきましたし、姿勢も今回の刑事役に役立っているなと思います。

――今回はアクションがないとのことですが、今後さかたさんのアクションシーンが楽しみです。具体的に、やってみたい作品はありますか？

さかた：『ベイビーわるきゅーれ』シリーズは大好きなので、やってみたいですね。あとは戦隊モノとか、敵役でもいいので出てみたいです。女性の役者でブラジリアン柔術の紫帯を取得している人って、多分まだいないんじゃないかなと思うので、柔術を活かしてぜひアクションに挑戦したいです。

――アクション以外で、チャレンジしたい役柄は？

さかた：『イタズラなKiss』のようなラブコメには憧れます。それから、私は顔立ちから「幸が薄い」とよく言われるんですけど、最近はそういう不幸な女性の役がリアルに多くて。今後は個性を生かして、幸薄めな役をもっと深く演じてみたいですね。

（文＝nakamura omame）