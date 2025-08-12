²¬¿µÇ·½õ¡ÖÌöÆ°´¶¤¢¤ë±éµ»¤ò¡×¡¡10·î¤ÎÀ¤³¦ÂÎÁà¤Ø¿·¥¦¥¨¥¢ÈäÏª
¡¡ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡ËÂåÉ½¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÃË»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤Ï¡ÖÌöÆ°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âç²ñ¤âÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ïÌÜÊÌ¤Î¾²±¿Æ°¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Æî°ìµ±¡Ê¥¨¥à¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤³¤½¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤È²áµî2ÅÙ¤Î¡Ö¶ä¡×¤ò¾å²ó¤ëÄºÅÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£