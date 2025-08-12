¡ÚÃæÆü¡ÛÄÅÅÄ·¼»Ë¤¬1·³ÅÐÏ¿¡¡ÃæÅÄæÆ¤ÏºÆ¾º³Ê¤«¤é5Æü¤ÇËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï12Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÃæÆü¤ÏÄÅÅÄ·¼»ËÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÃæÅÄæÆÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢6·î12Æü¤Ë1·³½é¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢1·³½é½Ð¾ì¡£17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Ç¥×¥í½éÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1·³¤Î½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¤Ç6·î19Æü¤ËËõ¾Ã¡£Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¤Ç¤¹¡£Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨25»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.161¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£³«Ëë¤Ï1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5·î13Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï2·³Ä´À°¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.293¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£·î7Æü¤Ë¤ÏÌó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾º³Ê¸å¤Ï3»î¹ç¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£