日本野球機構(NPB)は12日、パ・リーグの追加日程を発表。悪天候の影響で中止となっていた10日ロッテ対オリックス戦（ZOZOマリン）について、振り替え日程を発表しました。

▼追加となった日程

9月8日(月) ロッテ-オリックス (ZOZOマリン)18:00

それぞれ6連戦を終え、9月8日の移動日を設けたのち、9月9日の1試合の対戦が予定されていた両チーム。この日程が追加されたため、ロッテ・オリックスともに9月頭が8連戦となることになりました。

ロッテは上記以外にも、本拠地・ZOZOマリンで開催予定だった試合において、4月13日のソフトバンク戦、5月6日の楽天戦、5月17日の日本ハム戦が降雨の影響で中止。この3試合の振り替え日程が未定となっています。

◇ロッテの9月8連戦

2日(火)〜4日(木) ロッテ-日本ハム (ZOZOマリン)

5日(金)〜7日(日) 西武-ロッテ (ベルーナドーム)

8日(月)・9日(火) ロッテ-オリックス (ZOZOマリン)

◇オリックスの9月8連戦2日(火)〜4日(木) ソフトバンク-オリックス (みずほPayPayドーム)5日(金)〜7日(日) オリックス-日本ハム (京セラドーム)8日(月)・9日(火) ロッテ-オリックス (ZOZOマリン)