【交通情報】JR九州 8月12日(火)の運行状況＜新幹線・特急列車・Ｄ＆Ｓ列車・普通・快速＞※12日16:00更新
九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行状況について、以下のように発表しています。
※記載のない線区（新幹線以外）は通常通り運行しています。
【九州新幹線】
九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行
【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】
▼全列車運休
九州横断特急
きりしま
あそぼーい!
A列車で行こう
▼大幅な遅延が発生
ふたつの星4047
▼通常どおり運行
ソニックにちりんシーガイア（博多～大分）
【普通列車・快速列車】
▼鹿児島線
門司港～博多：通常どおり運行
博多～鳥栖：本数を減らして運行
鳥栖～荒尾：本数を減らして運行
荒尾～玉名：全列車運休 ※被災のため当面の間運行を取り止め
玉名～植木：全列車運休※13日午前9時再開予定
植木～熊本：本数を減らして運行
熊本～八代：本数を減らして運行
川内～鹿児島中央：本数を減らして運行※日豊線（国分・宮崎行）は運行取り止め
▼日豊線
南宮崎～西都城：本数を減らして運行
西都城～鹿児島：全列車運休※被災のため当面の間運行を取り止め
▼篠栗線
吉塚～桂川：通常どおり運行
▼長崎線
肥前浜～諫早：通常どおり運行
▼豊肥線
熊本～肥後大津：本数を減らして運行
肥後大津～宮地：運行を取り止め※午後5時ごろ再開予定
宮地～豊後荻：運行を取り止め※午後5時ごろ再開予定
豊後萩～大分：本数を減らして運行
▼肥薩線
吉松～隼人：全列車運休※被災のため当面の間運行を取り止め
▼三角線
宇土～三角：運行を取り止め※午後4時ごろ再開予定
▼吉都線
都城～吉松：本数を減らして運行