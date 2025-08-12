RKK

九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月12日（火）の運行状況について、以下のように発表しています。

※記載のない線区（新幹線以外）は通常通り運行しています。

【九州新幹線】

九州新幹線（博多～鹿児島中央）：通常どおり運行
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常どおり運行

【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】

▼全列車運休
九州横断特急
きりしま
あそぼーい!
A列車で行こう

▼大幅な遅延が発生
ふたつの星4047

▼通常どおり運行
ソニックにちりんシーガイア（博多～大分）

【普通列車・快速列車】

鹿児島線 
門司港～博多：通常どおり運行
博多～鳥栖：本数を減らして運行
鳥栖～荒尾：本数を減らして運行
荒尾～玉名：全列車運休 ※被災のため当面の間運行を取り止め
玉名～植木：全列車運休※13日午前9時再開予定
植木～熊本：本数を減らして運行
熊本～八代：本数を減らして運行
川内～鹿児島中央：本数を減らして運行※日豊線（国分・宮崎行）は運行取り止め

▼日豊線 
南宮崎～西都城：本数を減らして運行 
西都城～鹿児島：全列車運休※被災のため当面の間運行を取り止め

▼篠栗線
吉塚～桂川：通常どおり運行

▼長崎線
肥前浜～諫早：通常どおり運行

豊肥線 
熊本～肥後大津：本数を減らして運行
肥後大津～宮地：運行を取り止め※午後5時ごろ再開予定
宮地～豊後荻：運行を取り止め※午後5時ごろ再開予定
豊後萩～大分：本数を減らして運行

肥薩線 
吉松～隼人：全列車運休※被災のため当面の間運行を取り止め

三角線 
宇土～三角：運行を取り止め※午後4時ごろ再開予定

吉都線 
都城～吉松：本数を減らして運行 