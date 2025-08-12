松本潤＆小芝風花、居酒屋でおちゃめな食事ショット「沢山食べてる風花ちゃん大好き」「皆表情豊か」「焼き鳥だー!!串から外さず豪快」
俳優の松本潤、小芝風花、田中泯が10日、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。居酒屋でのオフショットが公開された。
【写真】「焼き鳥だー!!」「皆表情豊か」松本潤＆小芝風花＆田中泯の居酒屋オフショット
インスタの投稿では「徳重先生（#松本潤）、滝野先生（#小芝風花）、赤池先生（#田中泯）の仲睦まじい居酒屋オフショットをお届け 横吹さん（#六平直政）の店主姿も渋くてかっこよかったですね」とつづり、おちゃめなリアクションをみせる3人のほほ笑ましい3ショットが披露された。
この投稿にファンや視聴者からは「沢山食べてる風花ちゃん大好き」「潤くんのオフショット嬉しいです」「風花ちゃん、焼き鳥だー!!串から外さず豪快に!!だね」「楽しそう〜〜!!」「皆表情豊かで今日も楽しみです」「師匠と弟子のスリーショットかわいい 見せてくださってありがとうございます！」「皆さんサービス精神いっぱいのワンショットありがとうございます」などの反響が寄せられている。
同作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。主演を務める松本は、キャリア30年目にして自身初となる医師役に挑戦する。
