カプセルトイの「ガシャポン」が楽器ブランドとコラボ。音楽好きにはたまらない新作がリリースされます。

ローランドの名機たち

Image: Bandai Namco

まずは「Roland Miniature Collection」。こちらは国内大手楽器ブランドのRoland（ローランド）とのコラボです。1/12スケールで歴代の名機を再現しています。ラインナップは以下の4種。

・JC-120 ・Blues Cube Artist 212 ・JUPITER-X ・TR-808

JC-120とBlues Cube Artist 212のアンプ2種は、裏面までリアルに再現しています。JUPITER-Xは鍵盤が可動で、TR-808はリアパネルの細かいボタンやツマミまできちんと作り込まれています。

去る8月8日はヤオヤの日ってことでいろいろ盛り上がっていましたが、今や状態のいいTR-808は、中古楽器店でも100万円近くしますからね。もう実機は手が届かない存在になりつつありますけど、ガシャポンならいけますよ。

リアルなフェンダーのギター

Image: Bandai Namco

「Fender Miniature Collection 2」はギターの名門フェンダーとのコラボ第2弾。約8cmのスケールで、ピックアップやコントロールノブ、ヘッドのロゴやバックパネルなど、ディテールもちゃんと再現。ラインナップは以下の6モデル。

・Made in Japan Traditional 60s Telecaster® Lake Placid Blue ・Made in Japan Traditional 60s Mustang™ Olympic White ・Made in Japan Traditional 60s Jazzmaster™ 3-Color Sunburst ・Made in Japan Traditional 70s Precision Bass™ Vintage White ・Made in Japan Traditional Late '60s Jazz Bass™ Black ・Made in Japan Traditional Late '60s Jazz Bass™ Black

専用スタンド付きなのでディスプレイもしやすいです。個人的にはムスタングに惹かれますね。よく「じゃじゃ馬」なんていわれますが、ルックスもいいです。

フルセット揃えたいパールのドラム

Image: Bandai Namco

「Pearl Drums Miniature Collection 2」はパールとのコラボで、人気の透明ドラム「CRYSTAL BEAT」を1/12スケールで再現。シンバルは角度調整ができ、ハイハットとバスドラのペダルは可動。ハイタム＆ロータムには自立式タムスタンドも付属します。ラインナップは以下の5種。

・BASS DRUM & PEDAL ・HI-HAT & SNARE DRUM & STAND ・HIGH TOM & LOW TOM & STAND & CHINA CYMBAL ・FLOOR TOM & THRONE ・CRASH & RIDE CYMBALS & STICKS

これは何回チャレンジしてでもフルセット揃えたいところですね。たいへんそうですが。

それぞれ1回500円で予約受付中。発送は11月下旬ごろになりますが、その前に全国のカプセル自販機で販売される可能性があります。見かけたらめいっぱいガシャっちゃいそうだなー。

Source: Bandai Namco（1, 2, 3)