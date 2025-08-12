「ドールズフロントライン2」より「ヴェクター タクティカルバニー」がフィギュア化決定
【ヴェクター タクティカルバニー】 8月12日 フィギュア化発表
コトブキヤは、「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より「ヴェクター タクティカルバニー」のフィギュア化を8月12日に発表した。
本商品は「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「ヴェクター」をスキン「タクティカルバニー」の衣装で1/7スケールでフィギュア化。衣装はバニーガールコスチュームにタクティカルベルトに装備した小物などが描かれ、フィギュアでどのように造形されるか期待したい。
(C) SUNBORN Information Co.,Ltd. (C) SUNBORN Japan Co.,Ltd.