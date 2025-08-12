「シベリア抑留」や「PTSDの復員日本兵」など苦難を抱えながら戦争から帰還した人たちの記憶を受け止め、未来の平和につないでいこうという展示会がいま新庄市で開かれています。



「語り継ぐ戦争帰還者の記憶展」と題したこの展示会は実行委員会が主催し、新庄市の雪の里情報館で開いているものです。

32メートルに及ぶこの絵巻物は旧満州で敗戦を迎え、旧ソ連・現在のカザフスタンにおよそ3年間抑留された村山市出身の沢田精之助さんが描きました。

炭鉱での強制労働や祖国への思いが墨絵と文でつづられています。

山形市出身で同じくカザフスタンに抑留された飯野珪次郎さんが描いた画文集の原画です。

ダム建設などの厳しい作業と亡くなった仲間を埋葬する無念の思いが絵と文で表現されています。

太平洋戦争後に日本軍将兵らおよそ60万人が旧ソ連、モンゴルに送られ寒さと飢え、重労働で6万人以上が死亡したとされる「シベリア抑留」。生存者は現在全国で1000人に満たないとみられます。





「語り継ぐ戦争帰還者の記憶展」実行委員西村亮子さん「どういう気持ちで作品を残されたのか本人に聞いていないのでわからないが、何もしないではいられなかったと思う。展示を見てちょっとでも引っかかってくれる人がいればありがたい」展示会は17日まで開かれ15日には映画「阿彦哲郎物語戦争の囚われ人」やYBCのドキュメンタリー「三つめの庄内～余計者たちの夢の国～」の上映と講話、それに「PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会」代表の黒井秋夫さんの講演も行われます。