6月に結婚を発表した俳優の泉里香さんがインスタグラムを更新し、リラックスした日曜日の様子を投稿しました。

【写真を見る】【 泉里香 】 「日曜日」のオフショットを公開 ストライプ姿と大きなフープイヤリングで魅せる 休日スタイル

泉里香さんは投稿に「日曜日」というシンプルなコメントを添えており、コーヒーとカップケーキの絵文字からは、くつろぎのひとときを過ごしている様子がうかがえます。









投稿された画像では、泉里香さんがストライプ柄の服を着て室内でポーズを取っています。大きなフープイヤリングを身につけ、カメラに向かって微笑む姿が印象的です。





背景には薄いカーテン越しに柔らかい光が差し込み、明るい昼間の雰囲気を醸し出しています。また、画像の右側には緑の観葉植物が配置されており、落ち着いた室内空間を演出しています。この投稿に、「秋を先取りだね」「綺麗で可愛い」「どこかへお出かけ？」「アイラインが、くっきり。」などの声が寄せられています。





泉里香さんは6月25日にプロサッカー選手の谷口彰悟選手と結婚したことを自身のインスタグラムで公表しています。







【 泉里香さん プロフィール 】

生年月日：1988年10月11日 36歳

出身地：京都府

血液型：A型

身長：166cm

方言：京都弁







2003 年ドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。その後はモデルとして活動を行い、現在はファッション誌「Oggi」の専属モデルを務める他、「美人百花」など多数のファッション誌でレギュラーモデルとして活躍。





2023年度は1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人に贈られる『トップカバーアワード』のファッション部門賞を受賞。







近年は俳優業にも力を入れており、昨年はドラマ『ガラパゴス』、『君と世界が終わる日に 入門編 完全新作SP』（ヒロイン）、『天使の耳〜交通警察の夜』、『ギフテッド』（ヒロイン）など5本に出演。本年も『正直不動産２』『密告はうたう2 警視庁監察ファイル』『マル秘の密子さん』に出演したほか、『光る君へ』で初の大河ドラマ出演を果たす。



【担当：芸能情報ステーション】