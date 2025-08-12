自民党山形県連は11日、参議院選挙を総括する会議を開きました。県選挙区での候補者落選を受け、遠藤利明県連会長が辞任し、新たな県連会長に鈴木憲和衆議院議員が就任することが了承されました。



7月の参院選では、県選挙区で自民党・新人の大内理加さんが現職の芳賀道也さんに敗れ、自民党は参院選県選挙区で4連敗を喫しました。

自民党県連の支部長らを集めた会議では、参院選敗北の責任を取り、遠藤利明県連会長と森谷仙一郎幹事長がそれぞれのポストを辞任する意向を示しました。その上で、新たな県連会長に鈴木憲和衆議院議員を推薦することが全会一致で決まりました。鈴木さんが農林水産副大臣を務めるなどコメ政策に精通していることへの期待の声が寄せられたということです。





自民党県連 遠藤利明会長「今回の選挙で自民党は消費者視点が足りなかった。若い鈴木さんは消費者と視点が近いわけですからそういった感覚で運営してもらいたい」鈴木さんは公務のため会議を欠席しましたが、会長就任を受諾しているということです。後日開かれる自民党県連の「総務会」で新会長が正式に就任する予定で、幹事長など四役の人事は、鈴木さんが就任後に決定します。鈴木さんが県連会長に就任するのは今回で3度目で、任期は来年春の県連大会までとなっています。一方、自民党県連は参院選の大敗を受け、党本部に対して「総裁選の前倒しでの実施」を求めることも決定しました。