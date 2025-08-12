１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１８．３７ポイント（０．５０％）高の３６６５．９２ポイントと続伸した。約３年８カ月ぶりの高値水準を切り上げている。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済成長の減速懸念がひとまず薄らいでいる。大手ブローカーや国際機関は、中国が追加の景気対策で中国経済を支える可能性が高いとして、２０２５年の成長予想を相次ぎ上方修正した。中国当局は製造業の内巻（過当競争）是正に向けた動きを強めているほか、少子化対策にも注力している。また、財政政策として、総投資額が約１兆２０００億人民元（約２４兆８２００億円）に上る世界最大級の大規模水力発電ダム建設も着工した。一方、トランプ米大統領が中国に対する関税措置の一時停止を９０日間延長する大統領令に署名したことについては、すでに予想されたことだとしてそれほど好材料視されていない。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が９．２％高、電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）が６．２％高、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が６．１％高、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が４．６％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．１％高で引けた。

石油・石炭株もしっかり。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．１％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．４％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が１．９％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．４％ずつ上昇した。金融株、自動車株、海運株、公益株、不動産株なども買われている。

半面、医薬株はさえない。北京康辰薬業（６０３５９０／ＳＨ）が４．４％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が３．３％、亜宝薬業（６００３５１／ＳＨ）が２．９％、浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が０．９％ずつ下落した。軍需産業株、素材株、消費関連株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１３ポイント（０．０５％）高の２６７．３７ポイント、深センＢ株指数が６．１５ポイント（０．４７％）高の１３２６．３５ポイントで終了した。

１２日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．８７ポイント（０．２５％）高の２４９６９．６８ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．７７ポイント（０．３２％）高の８９１６．８５ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２１５４億２１３０万香港ドル（約４兆６９３億円）にやや拡大している（１１日は２００９億１８０万香港ドル）。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）