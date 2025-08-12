ほっともっと夏限定！新登場「チキンBOX」でパーティ気分♪
この夏、ほっともっとから家族や友人とシェアできる嬉しい新作が登場♪人気の「パーティパック」シリーズに、“から揚”をたっぷり12個詰め込んだ『12コ入りチキンBOX』が加わりました。ネット注文限定で使えるおトクな50円引きクーポンも同時スタート。夏のホームパーティやお出かけにもぴったりな、ボリューム満点のラインナップをご紹介します。
夏限定「チキンBOX」でから揚ざんまい
12コ入りチキンBOX
サクッとジューシーな食感がクセになるほっともっとの「から揚」を存分に楽しめる『12コ入りチキンBOX』（990円）が8月8日（金）から新登場！
ガーリック香るスパイスと爽やかなシチリア産レモン果汁付きで、味変も楽しめます。
８コ入りチキンBOX
WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）
既存の「8コ入りチキンBOX」（750円）や、「WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）」（820円）など、好みに合わせて選べるのも魅力です。
チキポテBOX
価格：650円
フライドポテトBOX
価格：500円
おトクなネット限定クーポンで夏を満喫♡
8月8日（金）～31日（日）の期間限定で、ネット注文限定「夏トク！チキンBOXクーポン」が配信されます。
『12コ入りチキンBOX』を含む4商品が50円引きで購入可能！対象は「8コ入りチキンBOX」「WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）」「チキポテBOX（650円）」の3品も含まれます。
何度でも使えるから、この夏のおうち時間やピクニックのお供にぴったり♪
※「フライドポテトBOX（500円）」は対象外です。
夏の食卓に、ほっともっとのから揚を
食欲が落ちやすい夏でも、カリッと香ばしいから揚は格別♡ほっともっとの「パーティパック」シリーズは、手軽にシェアできるボリュームと、満足感たっぷりの味わいが魅力です。
さらにネット注文ならおトクなクーポンも活用できて、いつもの食卓がもっと楽しく♪この夏は、ほっともっとのから揚BOXで気軽においしい時間を楽しんでみてはいかがですか？