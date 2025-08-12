ほっともっと夏限定！新登場「チキンBOX」でパーティ気分♪

この夏、ほっともっとから家族や友人とシェアできる嬉しい新作が登場♪人気の「パーティパック」シリーズに、“から揚”をたっぷり12個詰め込んだ『12コ入りチキンBOX』が加わりました。ネット注文限定で使えるおトクな50円引きクーポンも同時スタート。夏のホームパーティやお出かけにもぴったりな、ボリューム満点のラインナップをご紹介します。

夏限定「チキンBOX」でから揚ざんまい

12コ入りチキンBOX

サクッとジューシーな食感がクセになるほっともっとの「から揚」を存分に楽しめる『12コ入りチキンBOX』（990円）が8月8日（金）から新登場！

ガーリック香るスパイスと爽やかなシチリア産レモン果汁付きで、味変も楽しめます。

８コ入りチキンBOX

WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）

既存の「8コ入りチキンBOX」（750円）や、「WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）」（820円）など、好みに合わせて選べるのも魅力です。

チキポテBOX

価格：650円

フライドポテトBOX

価格：500円

おトクなネット限定クーポンで夏を満喫♡

8月8日（金）～31日（日）の期間限定で、ネット注文限定「夏トク！チキンBOXクーポン」が配信されます。

『12コ入りチキンBOX』を含む4商品が50円引きで購入可能！対象は「8コ入りチキンBOX」「WチキンBOX（から揚＆手羽から揚）」「チキポテBOX（650円）」の3品も含まれます。

何度でも使えるから、この夏のおうち時間やピクニックのお供にぴったり♪

※「フライドポテトBOX（500円）」は対象外です。

夏の食卓に、ほっともっとのから揚を

食欲が落ちやすい夏でも、カリッと香ばしいから揚は格別♡ほっともっとの「パーティパック」シリーズは、手軽にシェアできるボリュームと、満足感たっぷりの味わいが魅力です。

さらにネット注文ならおトクなクーポンも活用できて、いつもの食卓がもっと楽しく♪この夏は、ほっともっとのから揚BOXで気軽においしい時間を楽しんでみてはいかがですか？