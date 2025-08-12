1日中楽しめると思う「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は千葉県の「海ほたるPA」、1位は？【2025年調査】
食事やショッピングに加え、アミューズメントや体験施設までそろい、滞在時間があっという間に過ぎてしまうサービスエリアやパーキングエリア。まるでテーマパークのように1日中満喫できるスポットもあります。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、全国のサービスエリア・パーキングエリアに関するアンケートを実施しました。
その中から、1日中楽しめると思う「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「景色だけでなく、お店の数も豊富」(30代男性／東京都)、「施設が充実しており、飲食店やお土産店、休憩スペースが豊富なため」(20代女性／東京都)、「海の上のサービスエリアで景色がよくさらに施設も充実してるため」(20代男性／千葉県)といった声が集まりました。
回答者からは「グルメ・ショッピング・エンタメが充実していて、まるでテーマパークのよう」(40代女性／滋賀県)、「とにかく店舗数が多くて楽しい！お土産もたくさん買えるし飲食も楽しめる」(30代女性／東京都)、「テレビで紹介されるような有名店がたくさんあり、デパートに来たかのように1日中買い物を楽しめる」(30代女性／富山県)といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：海ほたるパーキングエリア 上り線／下り線（千葉県・東京湾アクアライン）／64票東京湾に浮かぶ海ほたるパーキングエリアは、ドライブの途中だけでなく目的地としても人気のスポットです。多彩な飲食店やお土産ショップが並び、展望デッキからは東京湾を一望できます。季節ごとに異なるイベントや特設コーナーもあり、1日中滞在しても飽きません。
1位：EXPASA海老名 下り線（神奈川県・東名高速道路）／70票神奈川県にあるEXPASA海老名は、東名高速道路でも屈指の規模を誇るサービスエリア。地元の味覚を楽しめるレストランやカフェ、全国各地の人気グルメが集まったフードコートが並びます。広々とした休憩スペースや充実したショップもそろい、立ち寄るだけのつもりがつい長居してしまう魅力があります。
