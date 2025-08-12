キンタロー。アンジェリーナ・ジョリー出演番組を“告知”「トゥームレイダー!!」
ものまね芸人のキンタロー。が12日、自身のXを更新。ものまねレパートリーのひとりである、アンジェリーナ・ジョリーの出演番組を“番宣”した。
【写真あり】これが本物！アンジェリーナ・ジョリーの「トゥームレイダー!!」
『午後のロードショー』公式Xで「13日（水）#テレビ東京#午後のロードショーは＼＼ 夏のスペシャルウイーク！第2弾！ ／／『#トゥームレイダー』（01年/米）アンジェリーナ・ジョリー ダニエル・クレイグ共演！美しきトレジャーハンターが秘密結社の野望を砕く！午後1時40分放送」と、当時の写真とともに紹介。
キンタロー。は、これを引用する形で「【出演情報】明日アンジェリーナジョリーが御出演されます。トゥームレイダー!!」と告知している。
