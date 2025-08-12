22Ç¯¤Ë22ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦³áÅÄÅßËá¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¡Ì¼¤Î¼·¸Þ»°¤Ç¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡È3S¡É¤ò¸ø³«
¡¡22Ç¯9·î¡¢22ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î³áÅÄÅßËá¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÄÌÚºÚ²Ö¡Ê26¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¼·¸Þ»°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·¸Þ»°¤Î»£±Æ¤ò¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÀÄÌÚ¡£Ì¼¤È»£±Æ¤·¤¿¼·¸Þ»°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤¬Áá²á¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¤òËÜÅöÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤ÆÄº¤¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ³áÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È±Ç¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê3¿Í¡×¡Ö¤«¤¸¤¯¤ó2¿Í¤Î´ñÎï¤Ê»Ñ¤ß¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤Ë¤ä¤±¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö³á¤¯¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ëµï¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤«¤¸¤¯¤ó¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÎø¤¹¤ë½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢20Ç¯11·î¤Ë·ëº§¡£21Ç¯4·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡È¤Ê¤Î¤«¤¸¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²ÈÂ²ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22Ç¯9·î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬³áÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¡¢ÀÄÌÚ¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯7·î¡¢ÀÄÌÚ¤Ï³èÆ°ºÆ³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢³á¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÍÁ³»à¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£