疲れにくくてオシャレも叶う！【オリエンタルトラフィック】の厚底レディースサンダルが多彩なカラーでAmazonで販売中！
軽さ・歩きやすさ・厚底デザインが魅力！【オリエンタルトラフィック】のスポーツサンダルで夏の足元をアップデートできる一足がAmazonで販売中！
履き心地を追求したデイリー使いにぴったりなスポーツサンダルが登場。旬のボリュームのある厚底ヒールはスタイルアップを叶えてくれるだけでなく、見た目よりずっと軽量なのでたくさん歩いても疲れにくい。太めのベルトがしっかり足元をサポートしてくれて、ベルクロタイプなので調節も簡単。豊富なカラバリでどんなコーデにもマルチに活躍してくれること間違いなし。
軽量設計の厚底ソールがスタイルアップと歩きやすさを両立し、長時間の移動でも疲れにくい快適な履き心地を実現している。
太めのベルクロストラップが足をしっかりホールドし、簡単な調整で自分好みのフィット感を得られる機能的な構造になっている。
豊富なサイズとカラー展開により、普段使いからアウトドア、旅行先でも活躍しやすい万能なデザインに仕上がっている。
見た目以上に軽く、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいルックスで、大人の夏コーデにも取り入れやすい仕立てになっている。
