サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、夫婦弾丸旅行の写真公開「笑顔いっぱい」「夏らしくて素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】モデルの由布菜月が8月11日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表・上田綺世選手と訪れた箱根旅行での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】上田綺世選手の美人妻、箱根旅行で美貌輝く
由布は「6月に夫と行った箱根 弾丸で行ったけど食べ歩きしたり宿でまったりできた！」と短期間ながら充実した旅行だったことを報告。「念願の花火もできて大満足 箱根に行ったら絶対行くジェラート屋さん本当におすすめ」と旅行での楽しかった思い出を明かし、緑豊かな景色を眺めながら乾杯する夫婦の手元の写真や上田選手が撮影したと思われる自身の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「笑顔いっぱい」「夏らしくて素敵」「仲良し夫婦で羨ましい」「箱根良いですね」「グルメ旅行楽しそう」「見てるだけで幸せ」といったコメントが寄せられている。
2人は2022年2月9日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表した。（modelpress編集部）
